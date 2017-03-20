Эксперты: Трамп не собирается тратить деньги на продвижение демократи

Президент США Дональд Трамп предложил конгрессу вариант бюджета на 2018 год. Главным новшеством стало увеличение на $54 млрд расходов на военные нужды и внутреннюю безопасность, а также сокращение затрат на защиту окружающей среды и проектов по защите прав человека и демократии в мире.

В свою очередь значительно уменьшился бюджет Государственного департамента . При таком финансировании американцам будет сложнее поддерживать лояльные структуры и многочисленные правозащитные организации по всему миру, действующие в интересах США.

Американский политолог, президент центра Center on Global Interests в Вашингтоне Николай Злобин сказал «Известиям», что активность Госдепа и всех его «дочерних» структур и организаций будет снижена, а спецслужбы США получат больше полномочий в осуществлении внешней политики.

«Внешнеполитическая философия Дональда Трампа не приемлет подхода Обамы. «Идеологическая» функция во внешней политике нового президента США будет минимальной или она будет вовсе отсутствовать. Госдеп будет играть менее заметную роль в ближайшие годы», — отметил эксперт.

«Глава Белого дома — прагматик и не собирается тратить средства и силы на так называемое продвижение демократии, защиту прав человека и окружающей среды», — сказал Васильев.