Захарченко рассказал о сломанной от радости за крымчан кровати

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко рассказал, что настолько обрадовался воссоединению Крыма с Россией в 2014-м, что «сломал кровать, прыгая на ней от радости». Об этом в четверг, 16 марта, сообщает сайт «Новости Крыма».

«Скажу вам честно, я затаив дыхание следил за крымским референдумом. Когда он состоялся, я прыгал на кровати минут 10. Честно сказать, сломал ее. Но именно в этот момент я понимал, что мы победили», — приводит ресурс слова лидера ДНР.

Захарченко прибыл на полуостров днем ранее. В четверг глава самопровозглашенной республики принял участие в торжествах в честь годовщины Крымской весны.

В этот день в Симферополе на праздничную демонстрацию вышли более пяти тысяч человек, которые скандировали: «Крым, Россия, навсегда!». В праздничной колонне прошли глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов , спикер Госсовета РК Владимир Константинов , депутаты обеих палат российского парламента.

По результатам состоявшегося 16 марта 2014 года референдума Крым и Севастополь воссоединились с Россией. События, происходившие на полуострове с 20-х чисел февраля до состоявшегося в марте плебисцита, получили название Крымской весны.