Меркель приедет в Россию

Представитель Кремля отказался назвать точную дату визита Меркель в Москву. Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявлял, что дата уже согласована.

Ангела Меркель планировала провести встречу с президентом США Дональдом Трампом 14 марта, однако из-за сильного снегопада в Вашингтоне переговоры были перенесены на 17 марта.

Вооруженный конфликт на Украине начался в марте 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Для подавления массовых народных выступлений украинские власти объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 10 тысяч человек.