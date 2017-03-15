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Меркель приедет в Россию
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с официальным визитом. На встрече с российским президентом Владимиром Путиным стороны обсудят вооруженный конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Представитель Кремля отказался назвать точную дату визита Меркель в Москву. Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявлял, что дата уже согласована.
Ангела Меркель планировала провести встречу с президентом США Дональдом Трампом 14 марта, однако из-за сильного снегопада в Вашингтоне переговоры были перенесены на 17 марта.
Вооруженный конфликт на Украине начался в марте 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Для подавления массовых народных выступлений украинские власти объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 10 тысяч человек.
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