В Лондоне появились дорожные знаки с надписями «Осторожно, евреи!»

В Лондоне был установлен дорожный знак «Осторожно, евреи!». Знак посеял ужас среди еврейской диаспоры столицы Соединенного Королевства. Об этом сообщает издание The Guardian

Вскоре стало известно, что провокационный дорожный знак – часть арт-проекта фотографа Фрэнка Эллея. По словам автора идеи, знак должен был указывать на дорожный переход, а вовсе не пропагандировать антисемитизм.

«Это был проект о пересечении дороги... о том, как люди отличаются друг от друга. Я разместил много знаков на улицах, но только этот был замечен».