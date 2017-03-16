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В Лондоне появились дорожные знаки с надписями «Осторожно, евреи!»
В Лондоне был установлен дорожный знак «Осторожно, евреи!». Знак посеял ужас среди еврейской диаспоры столицы Соединенного Королевства. Об этом сообщает издание The Guardian.
Вскоре стало известно, что провокационный дорожный знак – часть арт-проекта фотографа Фрэнка Эллея. По словам автора идеи, знак должен был указывать на дорожный переход, а вовсе не пропагандировать антисемитизм.
«Это был проект о пересечении дороги... о том, как люди отличаются друг от друга. Я разместил много знаков на улицах, но только этот был замечен».
Дорожный знак выглядит как красный треугольник, в центре которого на белом фоне расположена фигура ортодоксального еврея. Никаких подписей о том, что перед пешеходами находится арт-объект, не было. Согласно информации Общества защиты евреев, в 2016 году было зафиксирован 1309 случаев проявления нетерпимости к евреям в Великобритании. После обращения жителей района в полицию все знаки были демонтированы. В настоящий момент правоохранительные органы королевства проводят проверку.
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