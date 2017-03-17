СМИ назвали конфликт Турции и Нидерландов «заданием Путина»

Дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами был заранее спланирован турецкой стороной «по заданию Путина ». Об этом пишет Forbes.

По версии издания, Анкара развязала конфликт в преддверии выборов в Нидерландах, чтобы укрепить позиции Герта Вилдерса . Как утверждает Forbes, победа этого кандидата была бы выгодна президенту России Владимиру Путину.

Четырнадцатого марта Турция приостановила дипотношения с Нидерландами на высоком уровне. Вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил, что теперь нидерландским дипломатам и послам запрещается посещать территорию Турции. Также Турция отказалась от встреч с нидерландскими официальными лицами в должности министра и выше.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет извиняться перед Анкарой из-за отказа впустить в страну двух турецких министров. Извинений от Нидерландов требовал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу . Власти страны отказались пустить его в Роттердам, где министр планировал принять участие в митинге турецкоязычных жителей. В итоге мероприятие отменили, объяснив это «соображениями безопасности». Также Роттердам хотела посетить турецкий министр по делам семьи и соцполитики Фатма Бетюль Саяйн Кайя. Ее власти Нидерландов объявили «нежелательной иностранкой» и выдворили из страны.

Forbes напоминает, что Нидерланды дали разрешение на проведение митинга и въезд Чавушоглу, но только после проведения выборов. Однако в Турции отклонили предложение Нидерландов и «подняли шум». Турецкое консульство через соцсети призвало людей выйти на улицы и начать акции протеста. Эта ситуация «оказалась на руку» Герту Вилдерсу, выступающему против иммигрантов, утверждает издание. «Если бы благодаря сложившейся ситуации Вилдерс победил на выборах, стабильность и единство Европы могли пошатнуться, как и сопротивление ЕС действиям действиям Путина», - пишет Forbes.