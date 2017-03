Ассанж: элиты США хотят убрать Трампа в пользу Пенса

Clinton stated privately this month that she is quietly pushing for a Pence takeover. She stated that Pence is predictable hence defeatable.

Two IC officials close to Pence stated privately this month that they are planning on a Pence takeover. Did not state if Pence agrees.

It should be noted that both the officials close to Pence and Hillary Clinton spoke of moving towards an 'impeachment' not other action.

"Ранее в этом месяце Клинтон в личной беседе заявила о том, что выступает за захват власти Пенсом. Она заявила о том, что Пенс – предсказуем, поэтому его можно победить. Да чиновника, близких к Пенсу, в этом месяце в личной беседе говорили о том, что они планируют захват власти Пенсом. Они не упоминали о том, согласен ли с этим сам Пенс. Стоит добавить, что чиновники, близкие к Пенсу и Хиллари Клинтон, говорили об импичменте (Дональду Трампу), а не о каких-либо других действиях".

Комментарии Джулиана Ассанжа также опубликовал портал Zerohedge, отметив при этом, что увеличение влиятельности вице-президента США Майкла Пенса рассматривается в Вашингтоне как противовес Дональду Трампу.

Wikileaks' Assange Claims Hillary, Intel Officials "Quietly Pushing A Pence Takeover" https://t.co/OPMJWEkm3f

В начале марта именно с такой позиции описали отношение к Пенсу в издании Washington Post.

"В Белом доме Пенс участвует в большинстве встреч и переговоров президента с мировыми лидерами. Он получает ежедневное президентское резюме о событиях в мире и разведданных. В качестве главы переходной администрации он помог ввести ряд республиканцев, занимающих традиционно жесткие позиции во внешней политике, в состав группы в администрации, отвечающей за национальные интересы, включая кандидата на должность директора Национальной разведки США Дэна Коутса , директора ЦРУ Майка Помпео и представителя США в ООН Никки Хейли . Многие в Вашингтоне видят в Пенсе фигуру, которая может постоять за традиционно жесткие взгляды во внешней политике, которые он демонстрировал в Конгрессе. В нем видят в определенном смысле доверенное лицо, представляющее истеблишмент Республиканской партии , который отвечает за национальную безопасность".