Олланд: найти пути решения карабахского конфликта возможно

Президент Франции Франсуа Олланд считает возможным найти пути решения карабахского конфликта. Об этом он заявил во вторник по итогам переговоров в Париже с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

"Мы считаем, что параметры известны и можно найти пути решения этого затянувшегося конфликта", - приводятся слова Олланда на сайте главы азербайджанского государства. Он подчеркнул, что Франция "хочет возобновления переговоров". По словам Олланда, существующий статус-кво неприемлем. "Риски имеются, и мы убедились в этом в апреле прошлого года, когда произошел инцидент (на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта - прим. ТАСС)", - добавил президент Франции.

Он также подчеркнул необходимость содействия нормализации отношений между Европой и Турцией. "Мы должны внести вклад в стабилизацию отношений между Европой и Турцией. Как и в других вопросах, мы должны поощрять диалог и в этом вопросе", - сказал Олланд.