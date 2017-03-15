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Миллионная народная армия защитит Европу от беженцев
Фото: REUTERS/Laszlo Balogh
В приграничных поселениях восточноевропейских стран начали формироваться отряды народных дружинников. Уже более миллиона человек участвуют в пресечении попыток беженцев нелегально проникнуть в ЕС. Подобные объединения имеются в Чехии, Испании, Германии и Словакии. В Болгарии действует полувоенная дружина, насчитывающая более 50 тыс. человек. Об этом «Известиям» рассказали в самих организациях. Информацию подтвердили и политики ряда стран Восточной Европы. Всё это происходит на фоне неспособности ЕС решить проблему притока мигрантов с Ближнего Востока.
Миграционная политика ЕС только усугубила положение «буферных» стран блока. Так, Венгрия, Болгария и другие восточноевропейские государства испытывают наибольшее давление со стороны нелегальных мигрантов. Обеспокоенные этим жители стран вынуждены бороться с миграционным потоком собственными силами, создавая добровольные народные армии. В ряде стран, например в Венгрии, эта практика уже вышла на государственный уровень. Добровольные патрульные вооружаются нелетальным оружием (газовые баллончики, дубинки).
Болгария является страной, через территорию которой проходит один из основных маршрутов мигрантов, и это создает социальную напряженность среди ее граждан. Там появилась организация «Шипка», целью которой объявлено обеспечение безопасности страны от потока нелегальных мигрантов. В объединении «Известиям» сообщили о целой сети подобных европейских организаций, сотрудничающих друг с другом.
— Численность нашей организации — более 50 тыс. человек. «Шипка» также сотрудничает с «Европейской крепостью» — это сеть организаций на территории Европы, в состав которой входит более 17 подразделений. «Европейская крепость» действует в Чехии, Германии, Испании и других европейских странах. В целом на территории Европы действует более 47 подобных структур, — рассказали в «Шипке».
Причина возникновения народных дружин — неспособность стран ЕС адекватно реагировать на миграционный кризис и справляться со всё прибывающей волной беженцев.
— Евросоюз, оказывая давление на страны Восточной Европы, рискует безопасностью местного населения. Поэтому целью создания подобных групп является «отлов» мигрантов (пытающихся нелегально проникнуть на территории государства. — «Известия») с целью обеспечения безопасности своих стран, — сообщил «Известиям» словацкий аналитик Общества по изучению Восточной и Центральной Европы Михаил Ондрейчик.
Депутат словацкого парламента Милан Угрик сообщил «Известиям», что, несмотря на отсутствие острого миграционного кризиса в Словакии, его партия «Котлеба» готова в любой момент организовать караулы добровольных патрульных на территории Словакии.
— Мы следим за ситуацией с нелегальной миграцией в Словакии и в случае усугубления кризиса готовы применить необходимые меры, — сообщил «Известиям» Угрик.
Европарламентарий от Чехии Томащ Здэховски, наоборот, считает деятельность подобных организаций угрозой для миропорядка и безопасности европейских стран в будущем. По его мнению, вместе со снижением притока мигрантов в страны ЕС исчезнет и основная причина существования подобных организаций.
— ЕС не станет реагировать на появление подобных организаций, у союза нет на это достаточной компетенции. Единственное что Евросоюз может делать, — собирать информацию о людях, принимающих участие в «народных» организациях. В любом случае каждое государство — член ЕС должно самостоятельно найти решение миграционного кризиса, удобное для его страны, — сообщил «Известиям» европарламентарий от Чехии.
Европейские политики уже на протяжении двух лет не могут найти выход из острой фазы миграционного кризиса, охватившего ЕС. Взятый канцлером ФРГ Ангелой Меркель курс на максимальную открытость границ европейских стран для беженцев терпит фиаско. Всё больше европейских деятелей обвиняют Брюссель в недальновидности политики на ближневосточном направлении. Именно в этом они видят корень проблемы с мигрантами. Отсутствие единой линии поведения в данном вопросе и вынуждает жителей восточноевропейских стран самостоятельно бороться с острой проблемой.
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