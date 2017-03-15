Миллионная народная армия защитит Европу от беженцев

В приграничных поселениях восточноевропейских стран начали формироваться отряды народных дружинников. Уже более миллиона человек участвуют в пресечении попыток беженцев нелегально проникнуть в ЕС . Подобные объединения имеются в Чехии, Испании, Германии и Словакии. В Болгарии действует полувоенная дружина, насчитывающая более 50 тыс. человек. Об этом «Известиям» рассказали в самих организациях. Информацию подтвердили и политики ряда стран Восточной Европы. Всё это происходит на фоне неспособности ЕС решить проблему притока мигрантов с Ближнего Востока.

Миграционная политика ЕС только усугубила положение «буферных» стран блока. Так, Венгрия, Болгария и другие восточноевропейские государства испытывают наибольшее давление со стороны нелегальных мигрантов. Обеспокоенные этим жители стран вынуждены бороться с миграционным потоком собственными силами, создавая добровольные народные армии. В ряде стран, например в Венгрии, эта практика уже вышла на государственный уровень. Добровольные патрульные вооружаются нелетальным оружием (газовые баллончики, дубинки).

Болгария является страной, через территорию которой проходит один из основных маршрутов мигрантов, и это создает социальную напряженность среди ее граждан. Там появилась организация «Шипка», целью которой объявлено обеспечение безопасности страны от потока нелегальных мигрантов. В объединении «Известиям» сообщили о целой сети подобных европейских организаций, сотрудничающих друг с другом.

— Численность нашей организации — более 50 тыс. человек. «Шипка» также сотрудничает с «Европейской крепостью» — это сеть организаций на территории Европы, в состав которой входит более 17 подразделений. «Европейская крепость» действует в Чехии, Германии, Испании и других европейских странах. В целом на территории Европы действует более 47 подобных структур, — рассказали в «Шипке».

Причина возникновения народных дружин — неспособность стран ЕС адекватно реагировать на миграционный кризис и справляться со всё прибывающей волной беженцев.

— Евросоюз, оказывая давление на страны Восточной Европы, рискует безопасностью местного населения. Поэтому целью создания подобных групп является «отлов» мигрантов (пытающихся нелегально проникнуть на территории государства. — «Известия») с целью обеспечения безопасности своих стран, — сообщил «Известиям» словацкий аналитик Общества по изучению Восточной и Центральной Европы Михаил Ондрейчик.

Депутат словацкого парламента Милан Угрик сообщил «Известиям», что, несмотря на отсутствие острого миграционного кризиса в Словакии, его партия «Котлеба» готова в любой момент организовать караулы добровольных патрульных на территории Словакии.

— Мы следим за ситуацией с нелегальной миграцией в Словакии и в случае усугубления кризиса готовы применить необходимые меры, — сообщил «Известиям» Угрик.

Европарламентарий от Чехии Томащ Здэховски, наоборот, считает деятельность подобных организаций угрозой для миропорядка и безопасности европейских стран в будущем. По его мнению, вместе со снижением притока мигрантов в страны ЕС исчезнет и основная причина существования подобных организаций.

— ЕС не станет реагировать на появление подобных организаций, у союза нет на это достаточной компетенции. Единственное что Евросоюз может делать, — собирать информацию о людях, принимающих участие в «народных» организациях. В любом случае каждое государство — член ЕС должно самостоятельно найти решение миграционного кризиса, удобное для его страны, — сообщил «Известиям» европарламентарий от Чехии.