Brexit: камнем преткновения остается только Шотландия

Если у американцев был в своё время лозунг — Yes we can, то у англичан теперь должен быть такой — Yes, we may! Они могут выйти из Евросоюза , под предводительством премьера Терезы Мэй . В парламенте она выступила как триумфатор, ведь на дороге из ЕС британский парламент включил ей зелёный свет. Единственное препятствие – Шотландия, она хочет остаться с Европой.