Brexit: камнем преткновения остается только Шотландия

Если у американцев был в своё время лозунг — Yes we can, то у англичан теперь должен быть такой — Yes, we may! Они могут выйти из Евросоюза , под предводительством премьера Терезы Мэй . В парламенте она выступила как триумфатор, ведь на дороге из ЕС британский парламент включил ей зелёный свет. Единственное препятствие – Шотландия, она хочет остаться с Европой.

Получив согласие парламента, на запуск процедуры выхода из Евросоюза, премьер-министр Тереза Мэй, казалось бы, должна быть довольна. Но спокойствия все равно нет. Британское правительство даже не может назвать точную дату — когда на Даунинг-стрит собираются отправить официальное уведомление в Брюссель. По слухам, министры все еще спорят о формулировках. Если застыли уже на этой стадии, то о деталях предстоящего Брексита пока вообще нечего говорить.

С того момента, как официально начнутся переговоры, у Великобритании останется всего лишь два года на то, чтобы выбивать максимально выгодные для себя условия. За это время может многое произойти. Например, может отделиться Шотландия. Первый министр этой страны Никола Стерджен уже заявила, что собирается провести референдум о независимости, не дожидаясь пока договорятся Лондон и Брюссель.

В Шотландии утверждают, что британское правительство само во всем виновато. В Лондоне обещали советоваться с шотландцами, но решают так, как выгодно им.

Тереза Мэй утверждает, что повторного референдума не желает само население Шотландии, которое в 2014-м году проголосовало против независимости. Но, с точки зрения закона, для того, чтобы отказать шотландскому правительству в праве провести еще один плебисцит, необходимы более веские причины. И очевидно, что пока их нет.

В Лондоне, конечно, попытаются передвинуть дату референдума на более поздний срок — после того, как завершатся переговоры о Брексите. Но в Эдинбурге уже заявили, что сроки будет определять шотландский парламент. Так что вполне вероятно, что голосование в Шотландии состоится в самый неподходящий для Великобритании момент.