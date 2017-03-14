Украинская ведущая-инвалид призвала СБУ не жалеть Самойлову

По словам ведущей, инвалидность россиянки не должна быть причиной поблажек со стороны украинских спецслужб. Пчелкина также подчеркнула, что в случае, если украинские власти не допустят Самойлову до участия в конкурсе, в России «начнется истерика». Телеведущая Ульяна Пчелкина сама передвигается на инвалидной коляске. Ранее в СМИ появилась информация, что Самойлову могут не пропустить на территорию Украины, так как в 2015 году певица посещала Крым. Выбор Самойловой в качестве представительницы России на международном музыкальном конкурсе глава МИД Украины Павел Климкин назвал «провокацией».

Юлия Самойлова должна выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning». Певица принимала участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Девушка с детства передвигается в инвалидном кресле и имеет I группу инвалидности. Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.