Главные события вторника

Крушение Ту-154 в Черном море объяснили странным поведением пилота

Самолет Ту-154 Минобороны , потерпевший крушение в акватории Черного моря в декабре 2016 года, разбился в результате попытки пилота посадить его на поверхность воды, сообщает газета «Коммерсант».

Крупнейший продавец обуви в России признан банкротом

Во вторник, 14 марта, оператор крупнейшей в стране обувной торговой сети «Центробувь» признан банкротом. Арбитражный суд Москвы поддержал ходатайство временного управляющего обувного ритейлера Андрея Попова , сообщает RNS.

Не уберегли: Путин рассказал о болезни Медведева

Президент России Владимир Путин рассказал на совещании правительства, что премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом. Об этом сообщает РИА Новости.

Голодец рассказала об уникальной российской бедности

Вице-премьер Ольга Голодец назвала бедность работающих россиян «уникальным явлением» и раскритиковала уровень минимальных зарплат в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Песков прокомментировал фильм CNN о Путине

Фильм CNN о президенте РФ Владимире Путине не содержит ничего нового и выдержан в истеричном, эмоциональном русле, сам российский лидер с материалом еще не ознакомлен, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Минэкономразвития озвучило прогноз курса рубля на 2017 год

Глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Орешкин заявил, что курс рубля по-прежнему крепче фундаментальных значений. Об этом сообщает РИА Новости.

Семь резюме на одну вакансию: самые востребованные профессии

В 2017 году в России число соискателей будет втрое превышать количество предлагаемых вакансий на рынке труда, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на рекрутинговую компанию HeadHunter.

Джигурда поедет на «Евровидение» от ДНР

Актер Никита Джигурда планирует выступить на «Евровидении-2017» в Киеве. Представителем России эпатажного артиста не выбрали, и он решил пойти другим путем.