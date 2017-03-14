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Турция пригрозила Нидерландам экономическими санкциями
Турецкие власти планируют ввести против Нидерландов экономические санкции. С таким заявлением выступил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш. Об этом сообщает агентство Reuters.
Куртулмуш добавил, что Анкара на настоящий момент не рассматривает возможность отзыва посла из страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что одними извинениями решить конфликт между Анкарой и Амстердамом нельзя.
11 марта власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на борту. Дипломат планировал принять участие в митинге в Роттердаме по поводу референдума о поправках в конституцию, который состоится 16 апреля. Поправки предполагают смену парламентской формы правления на президентскую. Чавушоглу должен был выступить перед турецкой общиной.
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