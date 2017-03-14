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Киев потребовал от британского лорда разъяснений после его слов о Крыме
Посольство Украины в Лондоне обратилось за разъяснениями к члену палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричарду Бэлфу после его заявления о Крыме. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.
Как отмечается в сообщении, посольство "приняло к сведению" слова Бэлфа о том, что Крым является "исторической частью России", а Москва "осуществила желание крымчан, вернув полуостров".
"Посольство связалось с офисом лорда Бэлфа, чтобы получить либо подтверждение, либо опровержение сказанного", — говорится в заявлении.
Ранее член подкомитета палаты лордов по вопросам внешней политики ЕС Ричард Бэлф в интервью "Известиям" выступил за ослабление антироссийских санкций и поддержал выбор крымчан на референдуме о воссоединении с Россией. Он отметил, что признание полуострова российским стало бы "очень дружеским решением", хотя говорить об этом, по его мнению, "слишком рано".
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% севастопольцев. В Москве не раз подчеркивали, что референдум прошел в полном соответствии с международным правом. Президент Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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