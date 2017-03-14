Киев потребовал от британского лорда разъяснений после его слов о Крыме

Как отмечается в сообщении, посольство "приняло к сведению" слова Бэлфа о том, что Крым является "исторической частью России", а Москва "осуществила желание крымчан, вернув полуостров".

"Посольство связалось с офисом лорда Бэлфа, чтобы получить либо подтверждение, либо опровержение сказанного", — говорится в заявлении.

Ранее член подкомитета палаты лордов по вопросам внешней политики ЕС Ричард Бэлф в интервью "Известиям" выступил за ослабление антироссийских санкций и поддержал выбор крымчан на референдуме о воссоединении с Россией. Он отметил, что признание полуострова российским стало бы "очень дружеским решением", хотя говорить об этом, по его мнению, "слишком рано".