Украинская полиция: радикалы захватили и разграбили поезд в Донбассе

По его словам, блокирующие торговлю с самопровозглашенными ДНР и ЛНР радикалы ранее захватили поезд в населенном пункте Щербиновка в Донецкой области.

"Сегодня представитель "Укрзализныци" после осмотра освобожденного из плена в Щербиновке тепловоза с вагонами сообщил о хищения груза и похищении комплектующих с "пленного" поезда. Ситуация полностью контролируется правоохранителями", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Украинские силовики ранее заявили, что принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности в Донбассе в связи с "возросшей угрозой террористических актов". В понедельник организаторы торговой блокады заявили, что правоохранители разогнали их на посту на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области.