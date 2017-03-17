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Плотницкий выступил за проведение в Донбассе референдума о присоединении к России
В Донбассе необходимо провести референдум по примеру Крыма о присоединении к России. С таким заявлением выступил глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий.
По его словам, такая необходимость назрела давно, ещё сразу после государственного переворота и насильственного захвата власти на Украине, однако «всему своё время».
«Ведь в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не снимался», — заявил Плотницкий.
Глава ЛНР также подчеркнул, что «если такой референдум будет проведён, а он обязательно состоится, то результаты непременно будут такие же, как и в Крыму».
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