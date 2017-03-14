Фото: в центр Киева стянули более тысячи полицейских

В центр Киева стянули более тысячи полицейских. Радикалы продолжают блокировать офисы Сбербанка в городе.

Нацгвардейцы намерены усилить меры безопасности в украинской столице с 14 по 17 марта. Контролировать ситуацию в городе будут более 1,4 тысячи сотрудников, пояснили в ведомстве.

Ранее националисты заблокировали головной офис "дочки" Сбербанка в центре Киева, замуровав вход в здание.