СМИ: США намерены урезать расходы на ООН более, чем наполовину

Госдепартаменту США дано указание требовать сокращения взноса Вашингтона в бюджет программ ООН более, чем наполовину. Вашингтонский журнал Foreign Policy, специализирующийся на освещении вопросов внешней политики, сообщил об этом в понедельник со ссылкой на собственные "три источника". Издание уточнило, что в настоящее время "США расходуют на ООН около $10 млрд в год".

Журнал оценивает данные намерения республиканской администрации Дональда Трампа , как "беспрецедентное отступление от международных операций, позволяющих поддерживать мир, обеспечивать вакцинацию детей, следить за несанкционированными оружейными ядерными программами, а также содействовать мирным переговорам в разных местах - от Сирии до Йемена".

Автор публикации напоминает, что в четверг в Вашингтоне должен быть представлен проект нового федерального бюджета США, "который, как ожидается, будет включать сокращение в размере до 37% расходов на Госдепартамент, Агентство международного развития США и другие программы иностранной помощи, включая (финансирование) ООН".