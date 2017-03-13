Трамп попросил журналистов определить направленность его пожертвований

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявила, что глава государства как и обещал, пожертвует свою зарплату на благотворительность. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Президент намеревается пожертвовать свою зарплату на благотворительность в конце года. Он попросил вас определить, на какие цели это пойдет. Это позволит избежать претензий журналистского корпуса на счет того, куда пошли средства", - сказала Спайсер.

Ранее NBC сообщило, что власти США не могут представить документы, которые бы подтвердили факт о возврате президентского жалованья.

В ноябре прошлого года избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он готов отказаться от заработной платы. При этом Трамп добавил, что он готов получать $1 в год в качестве зарплаты главы государства.