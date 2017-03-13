У задержанных в ЛНР диверсантов нашли записи с указаниями инструкторов НАТО

Задержанные в ЛНР украинские военнослужащие передали властям самопровозглашенной республики диктофонные записи, сделанные в тренировочных центрах НАТО . Одну из них опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На аудио слышно, как человек по-английски дает инструкции по противодействию некой "русской тактике". Другой мужчина переводит его слова на русский язык.

Под "русской тактикой" говорящие подразумевают ложное отступление. Они советуют аудитории не бросаться в погоню за отступающими и перемещаться так, чтобы одно отделение прикрывало другое.

Ранее власти ЛНР сообщили о задержании диверсантов из восьмого полка спецназа ВСУ, подозреваемых, среди прочего, в причастности к убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко . Их подготовкой занимались военные инструкторы НАТО в тренировочных центрах на территории Украины, заявил министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник

Один из задержанных на допросе рассказал, что диверсантов обучали американские инструкторы, также снабжавшие их взрывчаткой.