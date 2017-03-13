СМИ: в убийстве Моторолы и Гиви нашли прибалтийский след

В публичный просмотр были выложены видео допросов двух задержанных военнослужащих 8-го полка — Сергея Иванчука (позывной "Фугас") и Ивана Деева (позывной "Зона"), где они рассказывают о своей диверсионной деятельности на территории Донбасса, в частности, признаются в убийстве начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко . Также военнослужащие сообщают фамилию офицера, организовавшего теракт против Арсена Павлова (Моторолы).

Иван Деев, среди прочего, упоминает, что он, как и другие бойцы 8-го полка, проходил подготовку у инструкторов из Латвии и Литвы. Показания пленных могут вызывать недоверие, но в данном случае есть официальные подтверждения как с латвийской, так и с украинской стороны.

14 марта 2016 года тогдашний командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе сообщил журналистам, что под руководством международной группы инструкторов, куда входят и офицеры из Латвии, планируется обучить пять пехотных батальонов и один батальон спецназа ВСУ. "Нам следует быть солидарными и делиться тем опытом, который мы получили, вступив в НАТО и участвуя в международных операциях", — заявил Граубе.

Спустя несколько месяцев появился видеоотчет о подготовке украинских военных латвийскими инструкторами в селе Старичи Львовской области.

Помощь специалистов из Латвии отметило и Министерство обороны Украины. В пресс-релизе министерства упомянут военный атташе по вопросам обороны первого ранга посольства Латвийской Республики на Украине полковник-лейтенант Зигмунд Балодис, который лично принял участие в заключительном этапе обучения.

Помощь, оказываемая ВСУ специалистами из стран НАТО, осуществляется в рамках программы JMTG-U ("Объединенная многонациональная группа по подготовке — Украина"). Кураторами программы являются американцы, а практические занятия ведут военные из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

По этой программе проходят подготовку и бойцы 8-го отдельного полка специального назначения Главного управления разведки Украины — те, кого МГБ ЛНР считает исполнителями терактов на территории Донбасса, в том числе убийств командиров батальона "Сомали" Арсена Павлова и Михаила Толстых.

Полк базируется в городе Хмельницком. 14 мая 2016 года в расположении полка состоялся первый торжественный выпуск инструкторов учебно-тренировочного центра Сил специальных операций. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Украины. 29 человек успешно завершили полугодовой спецкурс в рамках программы JMTG-U.

Участвовавший в церемонии выпуска начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко поблагодарил иностранных инструкторов: "Без активной помощи и непосредственного участия в этом проекте наших заграничных друзей мы не достигли бы таких результатов".

Кстати, в Эстонии в конце прошлого года наградили военных инструкторов, участвовавших в подготовке украинского спецназа.

"Эстонские солдаты совместно с американцами готовят бойцов специального назначения Украины в составе роты, которая участвует в боевых операциях по предотвращению терроризма в Донецкой и Луганской областях", — отметили в минобороны Эстонии.

Готовили ли инструкторы из Эстонии, Латвии или Литвы диверсантов, убивших Моторолу и Гиви, однозначно утверждать нельзя. Но то, что прибалтийские спецы готовят диверсионные группы ВСУ для работы в ДНР и ЛНР, — очевидный факт.

Подробнее о случаях гибели командиров подразделений ополчения ДНР и ЛНР читайте в справке РИА Новости >>