Организаторы блокады ДНР заявили о штурме своего лагеря

Организаторы блокады Донбасса в своем Facebook заявили о штурме их лагеря в Кривом Торце Донецкой области.

«Поступила информация о том, что на редут «16 добровольческого батальона» в Кривом Торце начался штурм. Один из волонтеров сообщил, что сначала на редуте полностью отключили мобильную связь, затем в лагерь редута заехали неизвестные на БТРах. На данный момент связь с редутом отсутствует. Штаб принимает меры по обороне других редутов и выясняет ситуацию на редуте «16 добровольческого батальона», - указано в сообщении.

В конце января 2017 года группа бывших участников военной операции в Донбассе заблокировала грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом. В ответ власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили о разрыве связей с Киевом.