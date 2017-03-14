Радикалы в Донбассе захватили Волынскую ОГА

Участники торговой блокады заняли здание Волынской областной государственной администрации.

Участники блокады Донбасса требуют от Киева освободить задержанных ранее сподвижников

Украинские радикалы, из-за действий которых с некоторых пор все железнодорожные пути и автомобильные дороги, связывающие Донбасс с остальной частью Украины, перекрыты, захватили здание Волынской ОГА в Луцке.

При этом организаторы блокады выдвигают условия Киеву, чтобы власти освободили задержанных ранее участников акции.

Кроме того, радикалы требуют, чтобы проводить "блокаду торговли с оккупантами" официально разрешили местные власти.

Ранее Аваков заявил, что были задержаны 43 человека, принимавшие участие в блокаде Донбасса.