Ляшко подал в суд на Порошенко из-за меморандума с МВФ

«Я от имени фракции Радикальной партии обратился в Окружной административный суд Киева с требованием признать противоправной бездеятельность президента Порошенко, премьер-министра Гройсмана, председателя НБУ (Национальный банк Украины. — RT) Гонтаревой и министра финансов Данилюка», — цитирует ТАСС Ляшко.

Он отметил, что иск связан с тем, что украинские власти не стали обнародовать меморандум, подписанный с МФВ.

«Ни президент, ни правительство не сообщили об этом меморандуме, даже не позвали глав фракций и не проинформировали о переговорах с Фондом», — подчеркнул Ляшко.

Он также потребовал «рассекретить требования этого тайного меморандума».

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд согласовал обновлённый меморандум об экономической и финансовой политике Украины. Завершение третьего обзора позволит предоставить Украине ещё около $1 млрд. Согласно данным МВФ, это доведёт общий объём финансовой помощи Киеву до $8,32 млрд.