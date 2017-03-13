Туска вызвали на допрос по делу о связях с ФСБ

Прокуратура Польши вызвала на допрос председателя Евросовета , бывшего премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом сообщает агентство PAP

По данным агентства, допрос связан с делом о сотрудничестве бывших руководителей польской Службы военной контрразведки (СВК) с российской ФСБ . Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Михал Дзеканьский уточнил, что Туска вызвали на допрос в качестве свидетеля. Он должен явиться в прокуратуру 15 марта.

В декабре 2016 года прокуратура Польши предъявила обвинения двум представителям командования СВК. Им вменяют «превышение полномочий путем начала сотрудничества со службой другого государства без согласия Совета министров». Сообщалось, что речь может идти о заключенном в апреле 2010 года соглашении между СВК и ФСБ по борьбе с угрозами. В 2010 году Туск занимал пост премьера.