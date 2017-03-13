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Туска вызвали на допрос по делу о связях с ФСБ
Дональд Туск
Фото: РИА Новости
Прокуратура Польши вызвала на допрос председателя Евросовета, бывшего премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом сообщает агентство PAP.
По данным агентства, допрос связан с делом о сотрудничестве бывших руководителей польской Службы военной контрразведки (СВК) с российской ФСБ. Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Михал Дзеканьский уточнил, что Туска вызвали на допрос в качестве свидетеля. Он должен явиться в прокуратуру 15 марта.
В декабре 2016 года прокуратура Польши предъявила обвинения двум представителям командования СВК. Им вменяют «превышение полномочий путем начала сотрудничества со службой другого государства без согласия Совета министров». Сообщалось, что речь может идти о заключенном в апреле 2010 года соглашении между СВК и ФСБ по борьбе с угрозами. В 2010 году Туск занимал пост премьера.
Ранее польские СМИ сообщили, что вызов Туска в прокуратуру может быть связан с его переизбранием на пост главы Евросовета. Польша стала единственной страной, которая 9 марта не поддержала Туска на выборах главы Евросовета. Польша официально выдвинула кандидатом на эту должность депутата Яцека Сариуш-Вольского. Также правящая партия «Право и справедливость» приняла резолюцию, обязывающую премьера Беату Шидло выступить против переизбрания Туска. Шидло заявила, что Туск на посту главы Евросовета активно вмешивался в политику Польши и поддерживал парламентариев, выступавших против принятия бюджета.
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