Далее:
Главное сейчас
РЕН ТВ

Тимошенко рассказала, что бегает по утрам под "тяжелый рок"

Тимошенко рассказала, что бегает по утрам под «тяжелый рок»
Фото:
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко дала развернутое интервью украинским журналистам в котором рассказала о бизнесе всоих родственников, отношениях с нардепом Рады Надеждой Савченко и об отказе от своей традиционной прически.
Также Тимошенко рассказала, что полностью восстановилась после своего тюремного заключения и снова пробегает по 10 километров каждое утро. Напомним, всего три года назад экс-премьер Украины показывалась на людях только на инвалидной коляске. Политик призналась, что любит совершать пробежки под "тяжелый рок". Больше всего Тимошенко нравятся группы Nightwish и Metallica.
Юлия Тимошенко призналась, что у ее зятю - Артуру Чечеткину - принадлежит предприятие "Укррудинвестбанк", благодаря чему Чечеткин может беспечить достойную жизнь дочери Тимошенко - Евгении.
В мире
Юлия Тимошенко Надежда Савченко
Оставить комментарий

РЕН ТВ: последние новости