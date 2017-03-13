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Тимошенко рассказала, что бегает по утрам под "тяжелый рок"
Фото: ren.tv
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко дала развернутое интервью украинским журналистам в котором рассказала о бизнесе всоих родственников, отношениях с нардепом Рады Надеждой Савченко и об отказе от своей традиционной прически.
Также Тимошенко рассказала, что полностью восстановилась после своего тюремного заключения и снова пробегает по 10 километров каждое утро. Напомним, всего три года назад экс-премьер Украины показывалась на людях только на инвалидной коляске. Политик призналась, что любит совершать пробежки под "тяжелый рок". Больше всего Тимошенко нравятся группы Nightwish и Metallica.
Юлия Тимошенко призналась, что у ее зятю - Артуру Чечеткину - принадлежит предприятие "Укррудинвестбанк", благодаря чему Чечеткин может беспечить достойную жизнь дочери Тимошенко - Евгении.
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