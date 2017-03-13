Украина усилила меры безопасности в Донбассе

Украинские военные вводят дополнительные меры безопасности в Донбассе, говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции (АТО) в Facebook. Подразделения национальной полиции Украины переведены на усиленный режим несения службы, проводятся дополнительные проверки граждан на блокпостах и в местах большого скопления людей.

Подчеркивается, что данные меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности мирного населения. «В течение последних нескольких дней значительно возросла угроза проведения террористических актов на территории объектов инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. В том числе, фиксируются попытки проникновения на территорию, подконтрольную Украине силами ДРГ (диверсионно-разведывательных групп.— "Ъ") противника»,— говорится в сообщении.

В конце января в зоне конфликта в Донбассе произошло серьезное обострение. Противостояние украинской армии и подразделений самопровозглашенной ДНР, жертвами которого за несколько дней оказались десятки человек, разразилось в районе населенных пунктов Авдеевка, Ясиноватая и Коминтерново.