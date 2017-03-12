Reuters рассказало о российских вооруженных наемниках в Ливии

Несколько десятков вооруженных наемников из частной военной компании (ЧВК) «РСБ-Групп» до недавнего времени работали в Ливии. Об этом Reuters рассказал глава ЧВК Олег Криницын.

Как рассказал Криницын, российские наемники выполняли коммерческий контракт, работая в регионе страны, который находится под контролем командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. При этом он не назвал нанимателя.

Контрактники, по словам главы ЧВК, занимались разминированием одного из промышленных объектов в районе Бенгази. Он не сказал, одобрило ли присутствие российских контрактников официальное правительство Ливии. Также Криницын подчеркнул, что его ЧВК не общалось с Минобороны по поводу этой операции, однако «консультировалось» с МИДом

При том, что российские наемники были вооружены, в боевых действиях они не участвовали, подчеркнул Криницын. По его словам, оружие, полученное на территории Ливии, необходимо было для самообороны.

Халиф Хафтар, как подчеркивается, не подчиняется официальному правительству страны, которое поддерживается ООН

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