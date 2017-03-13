Названа причина смерти бывшего спикера парламента ДНР

Бывший спикер верховного совета ДНР Владимир Макович скончался в Донецке после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в народном совете самопровозглашенной республики.

По словам собеседника агентства, причиной смерти Маковича стала опухоль головного мозга, которую у него обнаружили еще до начала событий в Донбассе. «К сожалению, Владимир Иванович умер незадолго до проведения операции - проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков», - заявил представитель пресс-службы Народного совета ДНР.

При этом руководитель проекта News Front Константин Кнырик сообщил «Интерфаксу» , что причиной смерти Маковича, по предварительным данным, стал сердечный приступ.

Макович возглавил верховный совет ДНР после отставки Дениса Пушилина. Он считается одним из основателей ДНР. Кроме того, Макович занимался вопросом создания в республике национального банка. Летом 2014 года Макович был арестован по делу о гибели оператора «Первого канала» Анатолия Кляна.