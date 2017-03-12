Савченко кардинально сменила имидж

Депутат Рады Надежда Савченко впервые накрасилась и уложила волосы. В новом, более женственном образе, она предстала перед зрителями телеканала News One, где ведет собственную программу.

Фото: кадр видео

Савченко надела зеленую блузку в цвет глаз, уложила волосы и сделала макияж с яркой красной помадой.

Ранее депутат вела свою передачу в более привычном для публики образе, без макияжа и уложенной прически.

Фото: кадр видео

Визажист телеканала рассказала, что Савченко сама давала ей указания перед эфиром.