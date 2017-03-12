Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Савченко кардинально сменила имидж
Депутат Рады Надежда Савченко впервые накрасилась и уложила волосы. В новом, более женственном образе, она предстала перед зрителями телеканала News One, где ведет собственную программу.
Фото: кадр видео
Савченко надела зеленую блузку в цвет глаз, уложила волосы и сделала макияж с яркой красной помадой.
Ранее депутат вела свою передачу в более привычном для публики образе, без макияжа и уложенной прически.
Фото: кадр видео
Визажист телеканала рассказала, что Савченко сама давала ей указания перед эфиром.
«Надежда сама поставила задачу - тени, стрелки, цвет помады. И платье было её. Она сразу доверилась моим рукам и выдержала сеанс как топ-модель. Я даже удивилась. До сегодняшнего дня Савченко отказывалась до эфира даже пудриться», - пояснила она, передает Страна.ua.
Оставить комментарий