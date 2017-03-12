СМИ: украинские десантники массово бегут со службы

В апреле нынешнего года домой со службы в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде отправятся 482 десантника. Рапорты об увольнении военнослужащих уже подписаны. Об этом сообщает портал ТАЙМЕР, со ссылкой на одного из николаевских десантников.

Сейчас, пояснил спикер агентства на условиях анонимности, в бригаде числятся около 1700 военнослужащих. При этом по штату здесь должно быть 5 тысяч 400 человек.

Как утверждает собеседник, с мая готовы уволиться еще 800 человек – они тоже уже подали рапорты. Чаще всего военные «бегут» из десантной бригады из–за задержки заработной платы и полного отсутствия выходных.

Людей уже просто довели – утверждает спикер агентства. Отношение к десантникам у начальства просто скотское, подчеркнул он. «Еще задерживают зарплату — за февраль мы еще не получили. Весь гарнизон получил, а наша бригада нет», — пояснил он.

Он также добавил, что военнослужащим не выплатили и материальную помощь, которая составляет70% от оклада. Раньше эти деньги всегда единоразово платили в конце года.