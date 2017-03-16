Турция уведомила ООН о якобы нарушениях международного права Нидерландами

Турция уведомила ООН о якобы нарушениях международного права со стороны Нидерландов, передает агентство Anadolu.

Совет Европы. Ранее сообщалось, что Турция собирается подать жалобу в отношении Нидерландов сразу в три международные организации: ООН, ОБСЕ

Как сообщает агентство, в дипломатической ноте, направленной Турцией Нидерландам, говорится, что последние нарушили Венскую конвенцию, выдворив из страны министра по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайю.

"Эти действия противоречат дипломатическому этикету, а также основным принципам международного общего права", — приводит агентство выдержку из письма, направленного в ООН.

Дипломатический конфликт между двумя странами разгорелся, после того как власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу , который планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы проинформировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.