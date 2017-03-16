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Турция уведомила ООН о якобы нарушениях международного права Нидерландами
Турция уведомила ООН о якобы нарушениях международного права со стороны Нидерландов, передает агентство Anadolu.
Ранее сообщалось, что Турция собирается подать жалобу в отношении Нидерландов сразу в три международные организации: ООН, ОБСЕ и Совет Европы.
Как сообщает агентство, в дипломатической ноте, направленной Турцией Нидерландам, говорится, что последние нарушили Венскую конвенцию, выдворив из страны министра по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайю.
"Эти действия противоречат дипломатическому этикету, а также основным принципам международного общего права", — приводит агентство выдержку из письма, направленного в ООН.
Дипломатический конфликт между двумя странами разгорелся, после того как власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы проинформировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.
Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска. Чавушоглу, находясь во французском городе Мец, назвал Нидерланды "столицей фашизма".
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