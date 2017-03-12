Спецслужба ЛНР: СБУ готовила теракт против главы ДНР Александра Захарченко

Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт против главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко . Об этом сообщил в воскресенье на допросе в министерстве государственной безопасности (МГБ) провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержанный украинский диверсант Сергей Иванчук.

На допросе Иванчук рассказал, что в его задачу входил "подрыв машины главы ДНР по маршруту следования на пункт пропуска "Успенка", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Иванчук также отметил, что одной из его задач было "втереться" в доверие к командиру батальона ДНР "Сомали" Михаилу Толстых с позывным "Гиви". Ранее в МГБ ЛНР сообщили о том, что к убийству Толстых причастны военнослужащие восьмого полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), службу в котором проходил Иванчук.