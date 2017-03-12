Итальянскую группу с «советским» названием не пустили в США

Музыкантов итальянской группы Soviet Soviet не пустили в США и отправили на родину на следующий день после прилета в Сиэтл.

У коллектива сорвалось участие в музыкальном фестивале, а после допроса их объявили нелегальными мигрантами, отмечает «РИА Новости».

«На паспортном контроле мы предъявили письмо отнашего американского лейбла, вкотором говорилось, что мы проведем серию концертов врекламных целях ине получим заэто денег, атакже приглашение оторганизаторов фестиваля»,— пишет группа насвоей странице в соцсети Facebook.

Допрос каждого из участников коллектива длился четыре часа, у музыкантов забрали телефоны и в наручниках отвезли в полицию, где они провели ночь в камере. На следующее утро итальянцев посадили на обратный рейс.

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