В ЦРУ ищут "крота"

Следователи США начали проверку нескольких программистов-подрядчиков, работавших на ЦРУ , сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. У следствия есть подозрение, что группа разработчиков передала WikiLeaks секретную информацию о хакерских методах разведывательного агентства.

Причиной передачи документов могла стать месть. «Возможно, они были недовольны тем, что потеряли рабочие места», - отмечает издание. По словам источников, группа проектирует инструменты, которые используются потом для взлома смартфонов, персональных компьютеров и «умных» телевизоров.

Напомним, ранее WikiLeaks начал публиковать документы ЦРУ под кодовым названием Vault 7. Более 8 тысяч страниц утекли в Сеть с сервера инженерно-технических разработок ЦРУ. Доступ к документам имеет ограниченное число подрядчиков.