СМИ: Следователи США допросили подрядчиков ЦРУ по делу об утечке документов

Следователи в США подозревают в передаче WikiLeaks документов ЦРУ ранее работавших на управление подрядчиков. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Следователи допросили группу подрядчиков в двух компаниях в штате Виргиния. Задержаний пока не проводилось.

По словам одного из источников издания, следователи подозревают группу разработчиков программного обеспечения, которая сотрудничает с ЦРУ. Эта группа проектирует инструменты, которые, согласно публикации WikiLeaks, управление использует для взлома смартфонов, персональных компьютеров и телевизоров с выходом в интернет.

Отмечается, что более 8 тысяч страниц документов, опубликованных WikiLeaks, предположительно, были взяты с сервера группы по вопросам инженерно-технической разработки ЦРУ. По словам источника, ограниченное число подрядчиков имеют к нему доступ.

7 марта WikiLeaks начал публикацию утечек из Центрального разведывательного управления США под кодовым названием Vault 7.