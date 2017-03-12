Турция пригрозила Нидерландам «самым суровым возмездием»

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил действия голландских властей, которые не дали министру по делам семьи и социальной политике Турции Фатме Бетуль Сайян Кайе посетить турецкое генконсульство в Роттердаме. «Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы», — сказал он, передает агентство Anadolu

По словам премьера, министр приехала в Европу, чтобы рассказать туркам, проживающим в этой стране, о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции. Поправки предполагают смену парламентской формы правления на президентскую.

Йылдырым подчеркнул, что договориться с властями Нидерландов так и не удалось. «Друзья из стран Европы, которые при каждой удобной возможности любят рассуждать на тему демократии и свободы слова, в итоге сами проявили неуважение к правам человека», — сказал он.

Накануне самолету турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу отказали в посадке в Роттердаме, после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал представителей правительства Нидерландов фашистами. Ранее МИД Нидерландов заявил, что визит турецкого министра иностранных дел может угрожать общественному порядку и безопасности страны. Это заявление было сделано через несколько часов после того, как Чавушоглу пообещал, что Турция введет жесткие санкции против Нидерландов, если они отменят запланированную встречу.

Министр иностранных дел собирался выступить на митинге в Роттердаме с обращением к турецкой общине по поводу референдума.