В ДНР заявили о попытке силовиков атаковать с Азовского моря

Украинские силовики в субботу попытались атаковать позиции ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики из акватории Азовского моря, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

По его данным, один катер получил повреждения, два силовика погибли, еще трое ранено.

"Вчера по приказу командира 73 морского Центра специальных операций ВМС Украины капитана 1 ранга Эдуарда Шевченко два боевых катера зашли в территориальные воды Донецкой народной республики в районе Безыменного для ведения разведки и провокаций с открытием огня по нашим позициям, то есть разведки боем", — сказал он.

По словам Басурина, ополченцы открыли ответный огонь из стрелкового оружия и ПТУР, "в результате чего один из катеров получил серьезные повреждения и был сегодня отбуксирован". "Нами получена информация, что потери противника составили двое убитых и трое раненых", — отметил представитель ополчения.

Комментарием украинских силовиков РИА Новости не располагают.