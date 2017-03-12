В американской школе разгорелся скандал из-за рекламы с «доступными рабами»

В одной из школ американского города Саут-Оранж (штат Нью-Джерси) разгорелся скандал из-за нарисованных учениками плакатов на тему работорговли, сообщает BBC.

Детям задали нарисовать рекламные плакаты, подобно тем, что в позапрошлом веке публиковались в газетах. Рисунки сопровождались надписями "доступные рабы", "хорошая домработница" и так далее.

Лучшие работы развесили в школьном холле, что вызвало гнев родителей.

"Я абсолютно не понимаю, как такой проект может помочь (в любом возрасте) в изучении американской истории", — написала в Facebook мать одного из учеников.

К настоящему моменту рисунки уже сняли, а директор школы принес извинения. Городские власти заявили, что дети должны знать об "уродливых моментах прошлого", однако вывешивать плакаты без соответствующего пояснения не стоило.

Рабство в США было отменено после принятия 13-й поправки к конституции в 1865 году.