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В американской школе разгорелся скандал из-за рекламы с "доступными рабами"
В одной из школ американского города Саут-Оранж (штат Нью-Джерси) разгорелся скандал из-за нарисованных учениками плакатов на тему работорговли, сообщает BBC.
Детям задали нарисовать рекламные плакаты, подобно тем, что в позапрошлом веке публиковались в газетах. Рисунки сопровождались надписями "доступные рабы", "хорошая домработница" и так далее.
Лучшие работы развесили в школьном холле, что вызвало гнев родителей.
"Я абсолютно не понимаю, как такой проект может помочь (в любом возрасте) в изучении американской истории", — написала в Facebook мать одного из учеников.
К настоящему моменту рисунки уже сняли, а директор школы принес извинения. Городские власти заявили, что дети должны знать об "уродливых моментах прошлого", однако вывешивать плакаты без соответствующего пояснения не стоило.
Рабство в США было отменено после принятия 13-й поправки к конституции в 1865 году.
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