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В утечке документов ЦРУ заподозрили недовольных программистов
Ответственность за утечку документов ЦРУ, опубликованных организацией WikiLeaks, несут, вероятно, программисты из компаний в штате Вирджиния, сообщают СМИ. Источники Wall Street Journal сообщают, что под подозрение попала «небольшая группа подрядчиков», которая работала прежде на ЦРУ. Они перестали получать заказы от разведки и могли остаться недовольны этим, передает ТАСС. Уточняется, что подозреваемые разрабатывали программное обеспечение для ЦРУ. Некоторых уже допросили, но обвинения пока не предъявлялись.
Во вторник сайт WikiLeaks начал публиковать утечки из ЦРУ, в первой части которого содержится более 8 тыс. документом с данными об инструментах агентства для взлома компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал утечку свидетельством о «разрушительной некомпетентности» ЦРУ. Вице-президент США Майкл Пенс пообещал сделать все для поисков виновных в утечках материалов ЦРУ.
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