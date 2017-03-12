Источник: Мэй потребует от Брюсселя £9 млрд после брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призовёт Брюссель передать £9 млрд британских активов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке после запуска процедуры выхода страны из Европейского союза . Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве.

По данным источника, соответствующее требование будет выдвинуто после активации статьи 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза.

Юристы британских властей установили, что по закону Великобритания имеет право не выплачивать Евросоюзу €60 млрд после брексита.

Ранее сообщалось, что палата лордов Британии до 14 марта может одобрить законопроект о брексите.