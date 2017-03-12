Полиция не может стабилизировать ситуацию в Батуми

Полиции не удается стабилизировать ситуацию в центре Батуми, где вечером субботу начались беспорядки и погромы – группа радикально настроенной молодежи уже шестой час громит главный проспект, передает утром в воскресенье агентство Sputnik Грузия.

Ранее в субботу в Батуми сотрудник патрульной полиции выписал водителю автомобиля штраф за нарушение правил дорожного движения. Некоторые очевидцы рассказывают, что полицейский также словесно оскорбил водителя. Водителя поддержали находящиеся рядом местные жители, которые устроили потасовку с правоохранителями. За оказание сопротивления полиции были задержаны шесть человек. Вскоре после инцидента у здания Главного управления внутренних дел Аджарии собралось около тысячи человек, они устроили акцию с требованием отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Протестующие утверждают, что после назначения Батиашвили полиция стала необоснованно выписывать крупные штрафы.

По данным агентства, проспект Чавчавадзе, где находится Главное управление внутренних дел Аджарии, в огне, вдоль него горят подожженные машины. Спецназ применил слезоточивый газ, однако участники протестов не разошлись.

Сообщается, что в центре города слышны выстрелы и взрывы. Сотрудники полиции защищают здание Главного управления, вооруженные щитами, резиновыми пулями и слезоточивым газом.

К пяти часам утра по местному времени в центре Батуми ситуация остается напряженной.

Глава Верховного совета Аджарии Зураб Патарадзе прервал визит в Турцию и в срочном порядке возвращается в Батуми. В Батуми также отправился глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили

В ходе столкновений пострадали более 20 человек, среди них 11 полицейских.