Полиция Турции заблокировала дипмиссии Нидерландов

Турецкая полиция временно заблокировала все входы и выходы в здания диппредставительств Нидерландов на территории страны, передает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

«По соображениям безопасности входы и выходы в голландское посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле перекрыты. Те же меры приняты и в отношении резиденций временного поверенного Нидерландов и генерального консула», — цитирует агентство представителя турецкого внешнеполитического ведомства.

По его словам, меры безопасности связаны с угрозой протестных выступлений турецких граждан, направленных против голландских дипломатов и связанных с напряженностью в дипломатических отношениях между двумя государствами.

Эта напряженность, уточнил представитель МИД Турции , возникла после того, как власти Нидерландов отменили разрешение на посадку самолета, который должен был доставить в страну главу министерства Мевлюта Чавушоглу . Он собирался выступить перед турецкой общиной в рамках кампании по поддержке конституционной реформы, которую проводит Анкара.

Как сообщали «Известия», в Нидерланды также хотела приехать министр по делам семьи и социальной политике Фатма Сайян Бетюль Кайя — она пыталась пересечь немецко-голландскую границу на автомобиле, но ее задержала полиция и отконвоировала обратно, причем вместе с сопровождавшими ее турецкими журналистами.