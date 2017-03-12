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Полиция Турции заблокировала дипмиссии Нидерландов
Фото: REUTERS/Kemal Aslan
Турецкая полиция временно заблокировала все входы и выходы в здания диппредставительств Нидерландов на территории страны, передает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.
«По соображениям безопасности входы и выходы в голландское посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле перекрыты. Те же меры приняты и в отношении резиденций временного поверенного Нидерландов и генерального консула», — цитирует агентство представителя турецкого внешнеполитического ведомства.
По его словам, меры безопасности связаны с угрозой протестных выступлений турецких граждан, направленных против голландских дипломатов и связанных с напряженностью в дипломатических отношениях между двумя государствами.
Эта напряженность, уточнил представитель МИД Турции, возникла после того, как власти Нидерландов отменили разрешение на посадку самолета, который должен был доставить в страну главу министерства Мевлюта Чавушоглу. Он собирался выступить перед турецкой общиной в рамках кампании по поддержке конституционной реформы, которую проводит Анкара.
Как сообщали «Известия», в Нидерланды также хотела приехать министр по делам семьи и социальной политике Фатма Сайян Бетюль Кайя — она пыталась пересечь немецко-голландскую границу на автомобиле, но ее задержала полиция и отконвоировала обратно, причем вместе с сопровождавшими ее турецкими журналистами.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заверил, что власти страны приложат все усилия для того, чтобы не допустить выступления турецких чиновников перед голландскими жителями.
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