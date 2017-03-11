В Нидерландах полиция остановила автомобиль турецкого министра

Сотрудники полиции Нидерландов остановили в Роттердаме автомобиль министра по делам семьи и социальной политики Фатмы Бетул Саян Кайя, передает RTV Rijnmond.

Сообщается, что ее автомобиль задержали рядом с заправочной станцией, рядом с которой собрались несколько десятков человек, выкрикивающих лозунги в поддержку Турции.

Отмечается, что министр рассчитывала прибыть в консульство, представитель которого также находится на месте событий.