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В Нидерландах полиция остановила автомобиль турецкого министра
Сотрудники полиции Нидерландов остановили в Роттердаме автомобиль министра по делам семьи и социальной политики Фатмы Бетул Саян Кайя, передает RTV Rijnmond.
Сообщается, что ее автомобиль задержали рядом с заправочной станцией, рядом с которой собрались несколько десятков человек, выкрикивающих лозунги в поддержку Турции.
Отмечается, что министр рассчитывала прибыть в консульство, представитель которого также находится на месте событий.
Ранее сообщалось, что турецкий министр по делам семьи планирует прибыть в Нидерланды наземным транспортом после отказа властей страны разрешить посадку самолета главы МИД Турции.
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