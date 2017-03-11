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Премьер Нидерландов ответил Эрдогану, назвавшему голландцев "фашистами"
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте возмущен словами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал голландское правительство "фашистами" после того, как оно отказалось дать разрешение на посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее кабинет министров Нидерландов отозвал разрешение на посадку самолета Чавушоглу, который собирался 11 марта выступить на митинге турецкой общины в Роттердаме. Это решение голландские власти объяснили "угрозой общественному порядку и безопасности". Эрдоган назвал действия Нидерландов нацизмом и пригрозил принять ответные меры.
"Я понимаю, они разозлились, но это, безусловно, выходит за рамки", — заявил Рютте, назвав замечание Эрдогана "сумасшедшим".
Глава турецкого МИД намеревался призвать нидерландцев с двойным гражданством голосовать за изменения в конституцию Турции на референдуме, который состоится 16 апреля. Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб утверждал, что голландские власти не разрешат Чавушоглу участвовать в митинге, а затем сообщил, что митинг вообще не состоится. Несмотря на это, Чавушоглу заявил, что поедет в Роттердам и пригрозил введением санкций, если Нидерланды откажут ему в полете.
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