Премьер Нидерландов ответил Эрдогану, назвавшему голландцев "фашистами"

Ранее кабинет министров Нидерландов отозвал разрешение на посадку самолета Чавушоглу, который собирался 11 марта выступить на митинге турецкой общины в Роттердаме. Это решение голландские власти объяснили "угрозой общественному порядку и безопасности". Эрдоган назвал действия Нидерландов нацизмом и пригрозил принять ответные меры.

"Я понимаю, они разозлились, но это, безусловно, выходит за рамки", — заявил Рютте, назвав замечание Эрдогана "сумасшедшим".

Глава турецкого МИД намеревался призвать нидерландцев с двойным гражданством голосовать за изменения в конституцию Турции на референдуме, который состоится 16 апреля. Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб утверждал, что голландские власти не разрешат Чавушоглу участвовать в митинге, а затем сообщил, что митинг вообще не состоится. Несмотря на это, Чавушоглу заявил, что поедет в Роттердам и пригрозил введением санкций, если Нидерланды откажут ему в полете.