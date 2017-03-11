Посол ЕС назвал предположительные сроки отмены виз для Украины

Визы для поездок граждан Украины в Шенгенскую зону будут отменены к июлю, считает посол Евросоюза в Киеве Хюг Мингарелли. Он считает, что итоги выборов во Франции, первый тур которых состоится 23 апреля, не смогут помешать введению безвизового режима (существует возможность прихода к власти во Франции противников интеграции с Украиной, в Киеве опасаются, что Париж мог заблокировать отмену виз).

«В принципе, решение уже было принято в Брюсселе и сейчас все выполняется согласно плану. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен», - заявил Мингарелли, слова которого приводит УНИАН.

Посол предупредил, что к украинцам, которые без виз будут въезжать в Европу, могут появиться вопросы на границе – «имеют ли они достаточное количество средств с собой, и если они не смогут доказать это, как в случае с любым гражданином третьих стран, им могут отказать во въезде»,

9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект, вносящий Украину в перечень третьих стран, к гражданам которых не применяются визовые требования.

Следующим шагом станет рассмотрение Европарламентом 5 апреля вопроса об отмене краткосрочных виз для граждан Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали, что безвизовый режим должен быть отменен по графику 11 июня.