Киев обещает вечером возобновить подачу воды в ЛНР

Украина обещает вечером в субботу возобновить подачу воды с Западной фильтровальной станции (ЗФС) на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил журналистам директор предприятия "Лугансквода" Александр Авершин.

Ранее в ЛНР заявили, что вода с фильтровальной станции, обеспечивающей Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянку, Алчевск, Перевальск, Красный Луч и Антрацит, перестала поступать в три часа ночи на субботу.

"Со слов руководителя предприятия, которое поставляет воду нам, это вызвано аварийными работами, которые будут проводиться на одной из ниток водовода ЗФС диаметром 1200 мм. Планируемое окончание работ в 19.00 сегодня", — рассказал Авершин.

По его словам, после начала подачи воды вхождение в график займет еще около 12 часов.