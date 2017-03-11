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Турция пригрозила Евросоюзу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, его страна отменит соглашения с ЕС, если Брюссель не пойдет на либерализацию визового режима для граждан Турции. В интервью телеканалу CNN Turk министр сообщил, что Турция готова представить окончательный вариант документа Брюсселю. Чавушоглу пояснил, что он должен быть полностью выполнен или аннулирован. Среди его пунктов либерализация визового режима и соглашение по мигрантам.
ЕС в середине марта 2016 года согласовал с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Согласно ему, в Турцию должны вернуться все нелегалы, прибывшие в Грецию с турецкой территории. Евросоюз же обязуется принять легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу «один за одного». Еврокомиссия предлагает Европарламенту и Совету ЕС отказаться от визовых ограничений для граждан Турции.
Президент Турции Тайип Эрдоган уже неоднократно заявлял, что страна выйдет из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит ей безвизовый режим.
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