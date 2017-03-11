Турция пригрозила Евросоюзу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, его страна отменит соглашения с ЕС , если Брюссель не пойдет на либерализацию визового режима для граждан Турции. В интервью телеканалу CNN Turk министр сообщил, что Турция готова представить окончательный вариант документа Брюсселю. Чавушоглу пояснил, что он должен быть полностью выполнен или аннулирован. Среди его пунктов либерализация визового режима и соглашение по мигрантам.

ЕС в середине марта 2016 года согласовал с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Согласно ему, в Турцию должны вернуться все нелегалы, прибывшие в Грецию с турецкой территории. Евросоюз же обязуется принять легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу «один за одного». Еврокомиссия предлагает Европарламенту Совету ЕС отказаться от визовых ограничений для граждан Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган уже неоднократно заявлял, что страна выйдет из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит ей безвизовый режим.