Financial Times: ЕС и США лучше ждать Россию не в Прибалтике, а на Балканах

Россия укрепляет свои позиции на Балканах, используя свои культурные связи с православными народами региона, влияние же Европейского союза здесь постепенно сходит на нет из-за призрачности перспективы расширения ЕС, пишет ИноТВ , цитируя Financial Times.

Поэтому европейским лидерам стоит приложить усилия, чтобы вернуть свои позиции на Балканах, и показать живущим здесь народам, что в Европе их проблемы воспринимают всерьёз.

После 1990-х годов, когда на Балканах шли войны, регион удалось стабилизировать не в последнюю очередь благодаря перспективе присоединения к ЕС, а также поддержке США и надежде на вмешательство НАТО в случае какого-либо конфликта.

В нынешних обстоятельствах, когда Европа пытается разобраться с собственными проблемами - экономическим кризисом, потоком беженцев, отмежеванием Великобритании, расширение ЕС отошло на второй план. Американский президент Дональд Трамп также не проявляет особого интереса к странам на задворках Европы.

Все это, как отмечает издание, дает России хорошую возможность укрепить свои возможности в регионе, потеснив ЕС и США. С учетом этого ЕС и НАТО стоит переживать не за Прибалтику, опасаясь вызова от России, а за юго-восточное направление — Балканы.