Турция вновь пригрозила Евросоюзу разорвать соглашение по беженцам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашения с ЕС могут быть отменены, если Брюссель откажется от либерализации визового режима для граждан Турции, сообщает агентство Рейтер.

В интервью телеканалу CNN Turk министр сообщил, что Турция намерена представить окончательный текст документа Брюсселю. "Или он весь будет выполнен, или он весь будет аннулирован, в том числе либерализация визового режима и соглашение по мигрантам", — отметил министр.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного". В рамках этих договоренностей в мае Еврокомиссия предложила Европарламенту Совету ЕС снять визовые ограничения для граждан Турции, если бы Анкара до конца июня выполнила остающиеся условия для отмены виз. В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил ЕС выходом из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит гражданам его страны безвизовый режим.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.