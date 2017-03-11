Слободана Милошевича умышленно отравили в Гааге

Милошевич умер не от инфаркта 11 марта 2006 года, а был убит днем ранее между 22.30 и 23 часами в своей камере Е04 с использованием "дроперидола", - сообщает Вукашин, особо подчеркивая, что его подопечный "был отравлен не лекарством от лепры "рифампицином", а именно "дроперидолом", вызывающим полное онемение тела, определенную форму сна, схожую со смертью.

"Милошевич после ареста провел пять лет в Гааге - до дня своей смерти 10 или 11 марта 2006 года, и он однозначно не мог бы живым покинуть Голландию. Теоретически даже было невозможно представить, чтобы он отправился в Россию на лечение. Поэтому они его в конце концов вероятно убили. При этом убили его не так, как указывается в СМИ - отравление "рифампицином", так как это также отвлекающая от истины версия Запада", - отмечает профессор.

Вукашич также обращает внимание читателей на то, что Милошевича в заключении "или вообще не лечили, или лечили плацебо", что также негативно влияло на его состояние здоровья.

Автор подчеркивает, что Милошевич "разнес в пух и прах Гаагский трибунал, все обвинения были разбиты полностью, что и послужило причиной его ликвидации". "После того, как Карала Дель Понте увидела, что не может уже ничего сделать, тот час же наступила смерть сербского политика", - заключил Вукашин.